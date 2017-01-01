«Азот» стал лауреатом региональной премии «Серебряный лучник»

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Фото: пресс-служба предприятия

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стал лауреатом VIII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» — Приволжье. Проект пресс-службы филиала «Симфония завода» назван лучшим в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа».

Церемония награждения призёров конкурса «Серебряный лучник» — Приволжье» состоялась в нижегородском государственном центре современного искусства «Арсенал». Всего на региональную премию в этом году были представлены 52 проекта. В шорт-лист вошли 24 работы из Нижегородской и Кировской областей, Пермского края, Башкортостана и Удмуртии. По мнению жюри, «Симфония завода» стала самым необычным и ярким проектом этого сезона.

Марк Разенков, член жюри VIII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» — Приволжье:

— Всегда приятно видеть людей, которые делают что-то полезное обществу. Не только какие-то имиджевые вещи, а создают именно прорывные проекты, которых не было ранее.

Видеопроект «Симфония завода» — экспериментальная творческая работа пресс-службы филиала «Азот». В четырёхминутном ролике музыканты симфонического оркестра воспроизводят звуки агрегатов и механизмов. Оригинальная мелодия «Симфонии» специально написана березниковцем Константином Чащухиным. Работа над проектом заняла месяц. Основные съёмки проходили на территории производственной площадки. Музыканты — студенты и преподаватели Березниковского музыкального училища, артисты Екатеринбургского камерного симфонического оркестра, а также сотрудники пресс-службы.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— Главная миссия проекта — особым образом показать красоту промышленного пейзажа, рассказать о тружениках завода и предприятии в целом, которое стабильно работает уже девятый десяток лет. В истории «Азота» есть много замечательных побед инженерной мысли и уникальных технологических решений. Всё это нашло отражение в «Симфонии завода».

Видеопроект «Симфония завода» размещён в свободном доступе в YouTube по ссылке симфониязавода.рф.

Для справки: Премия «Серебряный лучник» — Приволжье проводится с 2011 года. Она входит в систему региональных конкурсов Национальной премии «Серебряный лучник» — одной из самых авторитетных и престижных PR-премий в России и за её пределами.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»