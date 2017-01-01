В январе руководители трёх ведомств правительства Прикамья получили новых замов

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В январе 2019 года в правительстве Пермского края состоялся ряд кадровых назначений.

Помимо покинувшего 28 января должность заместителя министра культуры Александра Протасевича, о чём ранее сообщал «Новый компаньон», были назначены новые замы министра тарифного регулирования и энергетики, руководителя агентства по туризму и молодёжной политики, а также председателя комитета ЗАГСа Пермского края.

Так, новым заместителем министра и начальником управления регулирования и контроля министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края назначен Владислав Степин.

Новым заместителем руководителя агентства по туризму и молодёжной политике Пермского края, а также начальником отдела молодёжной политики агентства назначена Юлия Баландина.

Заместителем предсдедателя комитета ЗАГСа Пермского края назначена Анастасия Епифанова.