Бюджет края не дождётся возврата денег за «Пермь Великую»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Здание футбольного манежа «Пермь Великая»

Фото: Дмитрий Енцов

Арбитражный суд Уральского округа отклонил иск министерства физической культуры и спорта Пермского края к управлению федерального казначейства по Прикамью. Об этом сообщает «Эхо Перми».

Ведомство оспаривало представление УФК, по которому было произведено бесспорное взыскание 86,69 млн руб. По мнению казначейства, сумма переплачена в связи с нарушением условий использования субсидий на строительство футбольного манежа «Пермь Великая».

Поскольку Арбитражный суд Уральского округа был последней инстанцией в этом споре, минспорта будет вынуждено исполнить решение суда. Это значит, что средства, взысканные казначейством, никогда не вернутся в бюджет Прикамья.

Напомним, в октябре 2017 года в ходе проверки УФК Пермского края выявило неэффективное использование средств, представленных из федерального бюджета на строительство футбольного манежа «Пермь Великая». В третьем квартале 2015 года Москва выделила предусмотренные 664,1 млн руб. Пермский край внес 21,6 млн руб. из 124,5 млн руб. В результате использования федеральной субсидии уровень технической готовности объекта составил 50%. Ввод в эксплуатацию, намеченный на 31 декабря 2015 года был сорван.

Приказом краевого минспорта от 3 апреля 2018 года доступ на территорию манежа закрыт.