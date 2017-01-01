Оксана Мелехова избавилась от приставки и. о. 

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Оксана Мелехова
Оксана Мелехова
Фото: Константин Долгановский

Оксана Мелехова официально назначена министром здравоохранения Пермского края. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции министерства, посвящённой итогам 2018 года.

С ноября Мелехова находилась в статусе и. о. министра, ранее занимала должность замминистра. До работы в системе органов исполнительной власти Прикамья в течение восьми лет руководила городской поликлиникой №2.

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