Оксана Мелехова избавилась от приставки и. о.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Оксана Мелехова

Фото: Константин Долгановский

Оксана Мелехова официально назначена министром здравоохранения Пермского края. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции министерства, посвящённой итогам 2018 года.

С ноября Мелехова находилась в статусе и. о. министра, ранее занимала должность замминистра. До работы в системе органов исполнительной власти Прикамья в течение восьми лет руководила городской поликлиникой №2.