Оксана Мелехова избавилась от приставки и. о.
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Оксана Мелехова официально назначена министром здравоохранения Пермского края. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции министерства, посвящённой итогам 2018 года.
С ноября Мелехова находилась в статусе и. о. министра, ранее занимала должность замминистра. До работы в системе органов исполнительной власти Прикамья в течение восьми лет руководила городской поликлиникой №2.
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