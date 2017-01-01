Школы в ещё 13 муниципалитетах края закроют на карантин

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Фото: riavrn.ru

Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, на этой неделе будут приостановлены занятия в школах в 13 территориях Пермского края.

Уже сейчас карантин введён в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профобразования, а также дополнительного образования в городах Перми и Чайковском, а также в Чернушинском, Еловском, Уинском и Осинском районах.

Напомним, в школах Перми карантин действует до 8 февраля. Сроки карантина в других муниципалитетах не уточняются.

Ограничения связаны с ростом на 40% заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается среди детей до шести лет.