Власти Прикамья сообщили о новой волне сообщений о минировании

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, 5 февраля в ряд организаций и учреждений региона посредством массовой рассылки на электронную почту вновь поступили анонимные сообщения о минировании.

Они аналогичны тем, что направлялись 29 и 31 января. При этом в ведомстве не уточнили, в отношении каких объектов — зданий или учреждений — поступили сообщения.

Сейчас правоохранительными органами совместно проводятся проверочные мероприятия. Граждан просят соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Напомним, что с 31 января по 8 февраля включительно закрыты на карантин школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального и дополнительного образования.