ПЗСП на месяц продлевает акцию «Твоя первая квартира»

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Фото: пресс-служба компании

Воспользоваться акцией «Твоя первая квартира» на жильё в новом доме на ул. Иньвенской, 19 от АО «ПЗСП» можно до конца февраля

В рамках акции застройщик предоставляет молодым пермякам, в возрасте до 35 лет, скидку 3% на покупку любой квартиры в доме на ул. Иньвенской, 19 в микрорайоне Вышка-2.

В строящемся 16-этажном доме на ул. Иньвенская, 19 будет два подъезда и 270 квартир разной площади, в которых будет выполнена отделка «под ключ». Сдача объекта запланирована на 3-й квартал 2020 года.

Небольшая площадь квартир, качественная отделка «под ключ» и удачное месторасположение делают этот дом привлекательным для молодых людей, поэтому акция «Твоя первая квартира» пользуется спросом. Это отличная возможность купить своё первое жильё ещё выгоднее, со скидкой в 3% от стоимости, отмечают в АО «ПЗСП».

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru.

Более подробная информация— по телефону горячей линии 8-800-300-7977.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф.

Застройщик — АО «ПЗСП»

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