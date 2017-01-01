Власти обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения Пермского края с Австрией

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, такая возможность обсуждалась на встрече делегации Пермского края с послом Австрии в России доктором Йоханнесом Айгнером. Сама встреча была посвящена презентации инвестиционного и туристического потенциала нашего региона, делегацию Прикамья возглавил губернатор Максим Решетников.

По имеющимся сведениям, рассматривается несколько вариантов перелётов из Перми в города Европы. Вена — один из них. Стороны договорились обсудить этот вопрос в рамках делового общения.

Открывая встречу, доктор Йоханнес Айгнер пояснил, что для активного развития российско-австрийских взаимоотношений важно работать не только со столицей, но и с другим городами России. «Интерес к взаимодействию Австрии с Пермским краем обусловлен рядом объективных причин. Этот регион является одним из самых экономически и промышленно развитых регионов России. Пермь — один из крупнейших культурных центров РФ», — подчеркнул посол.

Представители Пермского края сделали акцент на экономическом сотрудничестве сторон. Губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что Пермский край и Австрийская Республика — активные экономические партнёры. Объём внешней торговли между Пермским краем и Австрийской Республикой за январь — октябрь 2018 года составляет около $12 млн. Почти весь объём экспорта (98,5%) составляет несырьевой неэнергетический сектор.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Чтобы поддерживать стабильные экономические отношения, важно их развивать не только со столицей, но и с регионами. В этом отношении Пермский край является надёжным партнёром с развитой промышленностью, инфраструктурой, наукой, социальной сферой. С Австрией нас связывает как промышленность, например компания «Метафракс» с дочерним предприятием «Метадинеа» в Австрии, так и культура в лице художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса, так и спорт, и многое другое. Мы готовы оказывать максимальное содействие австрийским компаниям, которые захотят развернуть своё производство на территории Пермского края.