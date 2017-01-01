За выходные в краевой столице выпало 60% месячной нормы осадков

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, с 1 по 3 февраля в Перми выпало 17 мм осадков, что соответствует примерно 34 см снега. Это составляет 60% от месячной нормы февраля.

Подрядчики вывезли на полигоны порядка 43,4 тыс. кубометров снега. Это рекордный показатель. Всего с начала зимнего содержания из столицы Прикамья вывезли почти 432 тыс. кубометров.

В выходные на улично-дорожной сети города работало около 380 единиц техники, в том числе наёмной. Ручную уборку осуществляли порядка 340 человек. Сейчас подрядчикам необходимо сосредоточиться на чистке и вывозке снежных валов с дорог с меньшей интенсивностью движения, проездов, внутриквартальных дорог, дорог частного сектора.

Кроме того, на этой неделе будет проведён мониторинг состояния придомовых территорий. В настоящее время проверки придомовых территорий районнми администрациями и департаментом ЖКХ скоординированы с ИГЖН Пермского края.

Если у пермяков есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо звонить сначала в диспетчерскую управляющей компании или ТСЖ, если реакции не последовало, то в районную администрацию. Телефоны можно найти здесь.

Замечания по уборке улично-дорожной сети пермяки могут направлять в отдел благоустройства администрации своего района и в МКУ «Благоустройство района».

Кроме того, жители Перми могут сообщить о нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского, Свердловского районов в сфере благоустройства в городскую административно-техническую инспекцию по телефону 212-78-01.