В краевой детской больнице появилось уникальное оборудование для диагностики заболеваний глаз

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Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

Дети Перми и Пермского края отныне смогут проходить высокотехнологичную диагностику глазных заболеваний не покидая родного региона.

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что в отделении офтальмологии краевой детской больницы появился уникальный когерентный томограф с функцией ангиографии сетчатки.

Аппарат, стоимостью 12 млн руб., позволяет исследовать на микроскопическом уровне все отделы глазного яблока, от роговицы до сетчатки и зрительного нерва. Особенностью является возможность исследования сосудов сетчатки без введения контрастных веществ, что абсолютно безопасно для детей. Исследование проходит в течение нескольких минут, абсолютно безболезненно и бесконтактно, что важно при работе с маленькими пациентами.

Такие обследования позволяют устанавливать точный диагноз при минимальных изменениях на ранних стадиях заболеваний.

Подобное исследование для установки точного диагноза требуется сотням детей Пермского края. Около 10—15 детишек ежегодно направлялись в федеральные центры на обследование. С появлением томографа во многом упростится жизнь и пациентов, и врачей: родителям маленьких пермяков не придётся тратить средства и время для поездок в другие регионы, врачи, в свою очередь, смогут значительно увеличить объёмы высокотехнологичных исследований.

Как отмечают в краевом минздраве, оборудование является уникальным в детском здравоохранении, не имеет аналогов на территории Пермского края. Главный врач детской краевой больницы, доктор медицинских наук Дмитрий Антонов считает, что сегодня здравоохранение сосредоточено на достижении положительных результатов в качестве оказания медицинской помощи, её доступности, повышении эффективности работы медучреждений и улучшении состояния общественного здоровья.

Вера Усова, внештатный детский офтальмолог министерства здравоохранения Пермского края:

— Объёмы оказываемой медпомощи в офтальмологическом центре детям края довольно внушительные. За 2018 год были выписаны 1704 маленьких пациента из круглосуточного стационара, 1950 — из дневного, проведены 5293 амбулаторные консультации, выполнено 2825 операций. Необходимость в томографе появилась давно, но в крае оборудования такого класса не было, поэтому приходилось проводить многочисленные исследования другими методами, а в особенно тяжёлых случаях — направлять пациентов в федеральные центры.