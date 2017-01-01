В выходные в Перми закончатся рекордные снегопады и вернутся морозы

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Фото: Константин Долгановский

Обильные снегопады, которые в четверг и пятницу накрыли Пермь, ослабнут к выходным.

Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу и воскресенье, 2 и 3 февраля, снегопады возможны лишь временами. Они будут не столь интенсивными, как в последние дни. При этом температура воздуха в субботу составит преимущественно -10° ночью и около -10° днем.

В воскресенье на территорию края начнётся поступление холодного арктического воздуха, температура будет интенсивно снижаться. Однако в своих крайних значениях не опустится ниже -20° днем и -23° ночью. В последующие дни прогнозируется дальнейшее понижение вплоть до -30°.

Кроме того, ожидается, что обильные снегопады вернутся в столицу Прикамья 5 и 6 февраля.