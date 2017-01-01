За год в Пермском крае ввели жилья на 8% меньше, чем год назад

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает Пермьстат, в прошлом году на территории Прикамья в эксплуатацию сдано 1 млн 10 тыс. кв. м многоквартирного жилья (15 тыс. квартир). Это на 8,2% меньше, чем в 2017 году.

В категории индивидуального строительства также зафиксирован спад — на 2,8%. Всего в прошлом году ввели 455,1 тыс. кв. м индивидуального жилья.

Средняя стоимость строительства квадратного метра общей площади жилых помещений во введённых в эксплуатацию жилых домах квартирного типа по итогам прошлого года составила 40,8 тыс. руб.