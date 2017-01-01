С февраля пермяки смогут приобрести продукцию ПЗСП в кредит

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Газобетонный блок от ПЗСП

Фото: пресс-служба предприятия

С 1 февраля продукцию предприятия: блоки, перемычки, плиты перекрытия и другую продукцию — можно приобрести в кредит*. Торговый дом ПЗСП заключил договор с «Тинькофф Банком».

Оформить кредит можно в момент покупки у менеджера отдела продаж ПЗСП. Условия кредитования определяются индивидуально: каждый клиент сможет выбрать удобный именно для него срок. Оформление документов и решение по кредиту займут всего несколько минут.

Напомним, газоблоки от ПЗСП имеют сертификат качества Госстандарта России, гигиенический сертификат, подтверждающий экологическую чистоту продукции. Технические характеристики ячеистого бетона подтверждены соответствующими испытаниями, регулярно проводимыми лабораторией предприятия.

Кстати, продолжается акция от ПЗСП «Зимнее хранение». Благодаря услуге отложенной поставки покупатели получат нужную продукцию точно к началу строительного сезона.

Подробнее о предложениях и ценах на продукцию предприятия можно узнать в отделе продаж ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте http://pzsp.ru/.

*АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673

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