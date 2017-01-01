Суд окончательно запретил строить дом на месте спортплощадки на ул. Полины Осипенко, 56а

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Арбитражный суд Уральского округа признал незаконность изменения вида разрешённого использования под многоквартирных дома участка на ул. Полины Осипенко, 56а в Свердловском районе Перми и вынес вердикт оставить вид использования под спортивные объекты.

Напомним, земельный участок в 2012 году был предоставлен для строительства физкультурно-оздоровительного центра. Годом позже от совета дома по ул. Полины Осипенко, 65 в комиссию по землепользованию и застройке подано заявление об установлении в отношении земельного участка территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3) в целях сохранения единственной в микрорайоне спортивной площадки,

В ноябре 2013 года, решение о включении этого участка в границы территориальной зоны ЦС-3 приняла Пермская городская дума. С такой просьбой к народным избранникам вышли местные жители, так как спортивная площадка, которая находится в границах этой территории, — единственная во всём микрорайоне.

Однако в декабре 2017 года обнаружилось, что в Госкадастр недвижимости внесенв изменения. Вид разрешённого использования земельного участка на ул. Полины Осипенко, 56а со «спортклубы, спортивные, спортивно-оздоровительные учреждения» превратился в «многоквартирные жилые дома разных типов».

Именно эти действия, произведённые ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра по Пермскому краю», администрация Перми просила признать незаконными.

В результате теперь Управлению Россреестра по Пермскому краю придётся вновь перевести эту территорию в зону ЦС-3, а жители близлежащих домов и дальше смогут заниматься спортом прямо во дворе.