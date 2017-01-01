Ограничения по движению на Чусовском мосту вступили в силу

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Фото: Константин Долгановский

В Перми на Чусовском мосту с полуночи 1 февраля по 31 декабря 2020 года включительно введены временные ограничения в движении транспортных средств. Об этом сообщили в краевой администрации.

Установлена минимальная дистанция между транспортными средствами — 20 м, а также снижен максимальный допустимый вес транспортных средств с 44 т до 40 т. Предельно допустимая нагрузка на ось составляет 9 т для транспортных средств с одиночной осью, 6 т на ось — для двухосной группы транспортных средств, 7 т на ось — для трёхосной группы и сближенных осей. Транспортные средства, не соответствующие этим требованиям, должны получить разрешение на проезд, при этом обеспечить распределение нагрузки на оси, чтобы она не превышала установленный предел.

Кроме того, для всех видов транспорта введено ограничение скорости движения — 40 км/ч.

Напомним, в конце декабря 2018 года на мосту обнаружили дефект деформационного шва на одной из опор. Для продолжения эксплуатации мостового перехода над швом оперативно был изготовлен и смонтирован перекрывающий металлический лист толщиной 50 мм.

Полноценные ремонтные работы можно будет начать только с весны, и с этого периода будет организовано реверсивное движение.

Все ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов Чусовского моста.

После того как будет построен мост-дублер, движение транспортных средств будет переведено на новый мост, а существующий будет закрыт на капитальный ремонт.



