Перед судом предстанет прораб, обвиняемый в смерти рабочего на стройке пермского зоопарка

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Стройплощадка нового пермского зоопарка

Фото: Константин Долгановский

Следственным отделом по Индустриальному району Перми СУ СК РФ по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении прораба ООО «ПромСтройМонтаж». Его обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). О происшествии «Новый компаньон» сообщал ранее.

Как установили следователи, 19 февраля на стройке нового пермского зоопарка в Индустриальном районе 55-летний потерпевший по указанию и под руководством обвиняемого, выполняя строительно-монтажные работы, спустился в траншею глубиной 6 м, где стал производить слесарные работы по монтажу. В это время произошло самопроизвольное обрушение грунта стенок траншеи, в результате чего потерпевший был задавлен грунтом и скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.