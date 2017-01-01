Игрок «Пармы» примет участие в «Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ

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Фото: vtb-league.com

Американский форвард баскетбольного клуба «Парма» Рашард Келли примет участие в «Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ. Он получил wild card (приглашение, в виде исключения) от организаторов матча.

«Матч всех звёзд» — неофициальный шоу-матч между командами лучших российских игроков, выступающих в командах Единой лиги ВТБ, и лучшими легионерами. Все они отбираются путём голосования болельщиков и спортивных журналистов. Келли — единственный представитель «Пармы» от обеих сборных команд.

Игра состоится 17 февраля в Москве на «ВТБ Арене».