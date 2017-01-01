Большинство лотов второго «рекламного» аукциона остались невостребованными Пермским компаниям досталось всего четыре места

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня состоялся второй аукцион на право аренды рекламных конструкций в Перми согласно новой схеме их расположения.

На торгах разыграли 30 лотов по правилу «один лот — одно место». В основном это двусторонние щиты, а также четыре сити-борда и отдельно стоящие конструкции. Размер конструкций — от 9,9 до 36 кв. м. Начальная цена — от 28,9 тыс. руб. до 156,2. тыс. руб. Общая стоимость лотов составила 3 млн руб. Сроки размещения — восемь и десять лет.

В итоге к новым арендаторам перешли лишь 12 из 30 рекламных мест. По 18 лотам не поступило ни одной заявки. Большая часть разыгранных лотов - 5, досталась ООО «Гэллэри Сервис» (Москва). Три места — индивидуальному предпринимателю Александру Перешеину (Пермь), два места — ООО «Билбордс» (Казань), одно — ООО «Панорама» (Пермь).

Практически все участники предложили цену лишь немногим больше начальной. Основная борьба развернулась за сити-борд площадью 9,9 кв м. по адресу ул. Первомайская, 16/5. Заявки на его аренду подали сразу пять претендентов. Победителем стало ООО «Билбордс», предложившее 30,3 тыс. руб. при начальной цене в 28,9 тыс. руб. Почти все разыгранные места расположены в Орджоникидзевском районе. Несколько лотов — в Ленинском (правобережная часть) и Дзержинском.

Напомним, первый аукцион состоялся 29 января. На нём также разыграли 30 мест. Большинство (13) выиграло ООО «Билбордс». Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис», по два лота — индивидуальному предпринимателю Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО «Рим» (Казань). По четырём лотам торги не состоялись, на них не поступило ни одной заявки.

В январе 2019 года в Перми закончилось действие выданных пять лет назад разрешений на все виды рекламных конструкций. Новая схема их размещения разрабатывалась в связи с необходимостью реализации норм Закона «О рекламе». В ней учтены те виды рекламных конструкций (суперсайты, рекламные щиты, сити-борды, сити-форматы, пиллары и другие), которые утверждены к размещению на основании принятого постановления правительства Пермского края. Схема разрабатывалась и утверждалась поэтапно.

Согласно документу, крупноформатная реклама вынесена за пределы центра города, кроме отдельных мест. Схемой предусмотрено 916 мест для установки рекламных конструкций. Все места должны быть разыграны в этом году. Дата следующего аукциона пока не определена.