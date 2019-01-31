В учреждения Перми снова массово разослали сообщения о минировании Эвакуированы пациенты и персонал городской клинической больницы №3

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, сегодня в ряд организаций и учреждений региона посредством массовой рассылки на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании, аналогичные направленным 29 января.

По информации ИА «Местное время», одно из сообщений касается городской клинической больницы №3, а также нескольких школ. Персонал и пациенты больницы эвакуированы.

Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводятся проверочные мероприятия. По состоянию на 10:45 признаков закладки взрывных устройств не выявлено.

Граждан просят соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений. Отметим, с 31 января по 8 февраля включительно закрыты на карантин школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального и дополнительного образования.

Правоохранительные органы предупреждают, что за распространение заведомо ложных сообщений о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершённое из хулиганских побуждений, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 207 УК РФ.

Напомним, 29 января в Пермском крае прошла массовая эвакуация школ, больниц, магазинов и административных учреждений. Причиной стала массовая рассылка электронных писем с сообщениями о минировании учреждений. В частности, эвакуация прошла в магазине «Семья» на Борчанинова, гипермаркете «Лента» на ул. Героев Хасана, администрации Перми на ул. Сибирской, школы №82 и школы №102 в Индустриальном районе города, школе №30. В социальных сетях также сообщается об эвакуации людей из ЦУМа, гимназии №7, ТЦ «Алмаз» и ТЦ «Мачта», а также из ряда больниц Березников.

В результате обследования зданий взрывных устройств обнаружено не было.