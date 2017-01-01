Самоходные телетрапы в пермский аэропорт поставит московская компания До конца лета подрядчик должен доставить в Пермь два трапа

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Фото: Константин Долгановский

Екатеринбургский аэропорт Толмачёво в рамках совместной закупки подвёл итоги открытого запроса предложений на поставку десяти самоходных телетрапов в четыре аэропорта — ООО «Аэропорт ТОМСК», АО «Аэропорт Толмачево», АО «Челябинское авиапредприятие» и АО «Международный аэропорт «Пермь».

Начальная цена закупки для всех аэропортов — 97,4 млн руб. Подрядчик должен доставить все трапы, два из которых отправятся в пермский аэропорт в течение 160 дней со дня подписания договора. В документации указано, что все трапы должны быть новыми, не ранее 2018 года выпуска, и предназначены для большинства типов пассажирских самолётов.

Свои предложения прислали восемь компаний: московские ООО «ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ» (96,86 млн руб.), ООО «ТД ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС» (97,41 млн руб.), ООО «КС-СЕВЕР» (85,96 млн руб.), ООО «ЦЕНТР ОКБ» ( 95,58 млн руб.), ООО «А-СпецТехникс» ( 73,64 млн руб.), а также ООО «РТЦ» (73 млн руб.) из Хабаровска, ООО «ТД РусТехАвиа» (79,74 млн руб.) из Смоленска и ООО «ГИРД-Автофургон» (97,41 млн руб.) из Челябинской области.

В итоге две заявки — ООО «КС-СЕВЕР» и ООО «ТД РусТехАвиа» — отклонили, так как участники не предоставили в срок необходимые документы. 24 января заказчик провёл переторжку, в ходе которой оставшиеся участники подали заявки с улучшенными предложениями. Три компании снизили цену и тем самым увеличили свой рейтинг привлекательности. Например, ООО «ЦЕНТР ОКБ» снизил цену до 83,36 млн руб. (рейтинг привлекательности 17,92%), ООО «РТЦ» — до 72,9 млн руб. (25,67%), а ООО «А-СпецТехникс» — до 67,8 млн руб. (28,18%). В результате конкурсная комиссия признала победителем закупки ООО «А-СпецТехникс», предложившее лучшие условия исполнения договора. «РТЦ» и «ЦЕНТР ОКБ» получили второе и третье места соответственно.