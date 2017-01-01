Прокуратура добилась выплаты 8 млн руб. долгов по зарплате сотрудникам прикамских сельхозпредприятий

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Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, благодаря принятым мерам прокурорского реагирования работникам четырёх крупных сельскохозяйственных предприятий края выплачено более 8 млн руб. задолженности по заработной плате.

В конце декабря прошлого года под председательством кунгурского городского прокурора прошло заседание межведомственной группы по противодействию нарушениям трудовых прав граждан. Там заслушали представителей предприятий, имеющих задолженность по выплате зарплаты: ООО «Малахит», ООО «Агрофирма «Юговское», ООО «Кунгурский машиностроительный завод», ООО «Великоленское», ООО «УралСпецМонтаж». Их предупредили об уголовной ответственности за невыплату заработной платы.

Судя по всему, руководители предприятий прониклись «внушением» сотрудников контрольно-надзорного органа. По результатам заседания руководители ООО «Великоленское» и ООО «Малахит» приняли соответствующие меры и полностью погасили задолженность по выплате заработной платы более чем 200 работникам на сумму 4,2 млн руб. Кроме того, частично погасили задолженность по выплате зарплаты в ООО «УралСпецМонтаж», ООО «АгроФирма «Юговское» на сумму 4,4 млн руб.

Дальнейшее погашение задолженности находится на контроле Кунгурской городской прокуратуры.