В этом году отремонтируют почти 50 км дороги Голдыри — Орда — Октябрьский

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Как сообщили в краевом министерстве транспорта, в этом году отремонтируют 48 км дороги Голдыри — Орда — Октябрьский. На эти цели из Дорожного фонда Пермского края направят 561 млн руб.

Все работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года. Техническим заданием предусмотрено укрепление обочин, съездов с грунтовым покрытием, замена бордюрного камня и барьерного ограждения на остановках.

В ходе ремонта строители восстановят существующие заездные карманы, а также 19 автобусных остановок, в частности — «Голдыри», «Берёзовая», «Медянка», «Михино», «Харино» (слева и справа), «Центр добычи нефти и газа» (справа), «Иштеряки» (слева), «Богородск» (слева).