Учёный совет ПГНИУ избрал декана историко-политологического факультета

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Как сообщили в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета, сегодня, 30 января, учёный совет вуза официально избрал Надежду Борисову деканом историко-политологического факультета. С 1 ноября 2018 года она находилась в статусе исполняющей обязанности декана.

Напомним, 1 ноября минувшего года Игорь Кирьянов по собственному желанию сложил с себя полномочия декана ИПФ. Он занимал этот пост с 1990 года. Кирьянов по-прежнему возглавялет кафедру новейшей истории ИПФ.

Надежда Борисова — кандидат политических наук, профессор кафедры политических наук ИПФ. В университете работает с 1999 года.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться