Праймериз «Единой России» в территориях Пермского края пройдут по открытой модели Исключение — Уинский район, ЗАТО Звёздный и сельские поселения Большесосновского района

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как стало известно «Новому компаньону», модель проведения внутрипартийного голосования «Единой России» в той или иной территории будет зависеть от количества избирателей в округах. Если их больше 10 тыс. человек, то по так называемой первой, открытой, модели, когда участие в праймериз могут принять все желающие. Если меньше — по третьей (через выборщиков, в роли которых выступают члены партии и активисты общественных организаций).

Таким образом, открытые праймериз, по данным «Нового компаньона», пройдут почти во всех территориях. Третья модель будет применена на выборах Земского собрания в Уинском районе, думе ЗАТО «Звёздный» и выборах советов депутатов Петропавловского,Тойкинского, Полозовского, Черновского сельских поселений Большесосновского района. Дело в том, что чем меньше территория, и соответственно, избирательные округа, тем ниже конкуренция.

Напомним, 29 января на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» секретарь реготделения Вячеслав Григорьев объявил, что 26 мая партия власти проведёт предварительные выборы кандидатов на 27 муниципальных кампаний. Претенденты, получившие максимальное количество голосов избирателей, будут выдвинуты «Единой Россией» на муниципальные выборы.

Как сообщили в краевой избирательной комиссии, в этом году пройдут выборы в думу ЗАТО «Звёздный», земские собрания Берёзовского, Куединского, Ординского, Пермского, Сивинского, Уинского и Кунгурского районов, а также в Советы депутатов Петропавловского сельского поселения (Октябрьский район), Тойкинского, Полозовского, Черновского сельских поселений (Большесосновский район). Кроме этого, в случае успешного завершения объединительных процессов жителям края предстоит выбрать депутатов в думы Александровского, Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очёрского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского и Чусовского городских округов.

Отметим, существует четыре модели проведения праймериз. Первая — позволяет принимать участие в праймериз всем желающим. Вторая — разрешает участвовать в предварительном голосовании всем жителям региона, которые предварительно зарегистрировались в качестве выборщиков. Согласно условиям третьей модели, в голосовании наряду с партийцами должны участвовать представители общественных организаций. Четвёртая модель является самой закрытой и позволяет участвовать в праймериз только членам партии.