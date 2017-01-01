В 2018 году судебные приставы Прикамья вернули в казну 3,4 млрд руб.

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Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю, благодаря деятельности ведомства в 2018 году в бюджет перечислено порядка 3,4 млрд руб. задолженности по налогам.

На контроле службы находилось почти 338 тыс. исполнительных документов о взыскании долгов по налогам. В рамках применения мер принудительного исполнения произведено 1978 арестов имущества недобросовестных налогоплательщиков на общую сумму почти 730 млн руб.