Школы Перми закроют на карантин

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Фото: Константин Долгановский

С 31 января по 8 февраля детские образовательные учреждения столицы Прикамья — школы, учреждения среднего профессионального образования, организации дополнительного образования — закроют на карантин.

Такое предписание главе Перми выдал главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костырев.

Как следует из текста документа, причиной введения ограничительных мер стало значительное превышение эпидемического порога — роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения. На конец января норма превышена на 37,2%. Продолжается тенденция к росту заболеваемости, что создаёт угрозу дальнейшего массового распространения заболевания в организованных коллективах, отмечает Костырев.

Кроме того, на период карантина будет ограниченно проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, за исключением тех, которые проводятся на свежем воздухе.