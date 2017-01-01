В эвакуированных учреждениях Перми взрывных устройств не обнаружено

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Как сообщили в министерстве территориальной безопасности, по состоянию на 18:00 взрывных устройств в зданиях Перми, о минировании которых сообщили неизвестные, не обнаружено.

Правоохранительные органы продолжают проверку помещений.

Напомним, сегодня в целом ряде учреждений Прикамья — магазинах, школах, больницах, административных зданиях — прошла эвакуация в связи с поступившими ранее на электронные адреса сообщениями о минировании.

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