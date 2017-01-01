Жители дома на ул. Революции, 3/1 смогут вернуться в квартиры только через полтора месяца Им предложили арендовать жильё — мэрия компенсирует расходы

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня глава Свердловского района Перми Андрей Усов рассказал журналистам о ходе обследования дома на ул. Ревлюции, 3/1. Напомним, в минувшее воскресенье там произошло обрушение перекрытий на техническом этаже здания. В результате происшествия никто не пострадал, порядка 150 жильцов эвакуировали.

Как отметил Андрей Усов, в ходе инцидента деформировались сразу восемь плит шириной 1,5 м на техническом этаже. Площадь обрушения составила 80 кв. м.

В то же время, как сообщили в администрации Перми, скоро начнётся полное инструментальное обследование строительных конструкций и грунта с участием экспертов из политехнического университета и ОАО «ВерхнекамТИСИз». Затем будет произведён демонтаж разрушенной части кровли с последующим восстановлением и укреплением конструкций. Чиновники рассказали, что за всё время эксплуатации дома были проведены перепланировки в двух квартирах. Жильцы получили на это разрешение. Могли ли они как-то повлиять на ситуацию с обрушением перекрытий, определят эксперты.

По словам Усова, жители смогут вернуться в свои квартиры не раньше чем через полтора месяца. Весь этот период в здании будет организована круглосуточная охрана сотрудниками ЧОП.

На время проведения работ жителям дома предложат компенсацию затрат на съём жилья, порядок возмещения сейчас прорабатывается. Информацию об этом сообщат дополнительно. При этом с каждой семьёй этот вопрос будет прорабатываться индивидуально в зависимости от её состава.

В доме проживают 257 человек, из них 35 детей. Как сообщили чиновники, для обеспечения потребностей всех групп населения ведётся взаимодействие с социальными службами.

Для оперативного информирования жителей дома в администрации Свердловского района создана круглосуточная горячая линия по телефону 244-46-00.

В сопровождении спасателей жители могут пройти в свои квартиры за вещами 29 января с 18:00 до 21:00. Актуальный график посещения в присутствии спасателей передаётся председателю ЖСК и размещается на сайте района.