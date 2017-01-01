За год средний размер микрозайма в Прикамье вырос на 11,4%

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Фото: Константин Долгановский

По итогам четвёртого квартала 2018 года средний чек микрозайма («займ до зарплаты») в Пермском крае составил 7,2 тыс. руб. Это на 11,4% больше, чем год назад (6,5 тыс. руб.). Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый высокий средний микрозайм — в Москве (13,3 тыс. руб.). Самый низкий — в Кемеровской области (6,2 тыс. руб.). «Средний чек» по России составил 8,2 тыс. руб.

Эльман Мехтиев, председатель Совета саморегулируемой организации (СРО) «Микрофинансирование и Развитие»:

— Рост среднего размера займа сопоставим с официальными данными по росту инфляции. Поэтому динамика более чем умеренная. На наш взгляд, это может быть связано с подготовкой микрофинансовых организаций к вступлению в силу новых регуляторных требований. Так, с 1 июля 2019 года на рынке начнет действовать «специальный продукт», который унифицирует все имеющиеся виды коротких займов: их максимальный срок составит 15 дней, максимальная сумма — 10 тыс. руб. Компании сейчас сосредоточены на адекватном управлении рисками, а не на агрессивном наращивании портфеля, в том числе за счет увеличения среднего чека.