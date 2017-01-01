«Азот» поддержал организацию чемпионата WORLDSKILLS

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Студент 3 курса БПТ Михаил Замесов выполняет конкурсное задание

Фото: пресс-служба компании

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поддержал организацию пятого открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS) Пермского края. В регионе турнир впервые состоялся на базе Березниковского политехнического техникума.

WORLDSKILLS — это международное движение, цель которого — повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путём гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов. Раз в два года проходят чемпионаты, на которых тысячи лучших представителей рабочих специальностей показывают свои знания и умения в виде демонстрационного экзамена.

Руководители и специалисты филиала «Азот» эффективно сотрудничают с образовательными учреждениями края в подготовке квалифицированных специалистов химической отрасли. Для организации чемпионата WORLDSKILLS сотрудники ремонтно-производственного управления (РПУ) филиала «Азот» изготовили детали к стенду, отревизировали фрезерный, вертикально-сверлильный и токарные станки, необходимые для проведения демонстрационного экзамена. Кроме того, конкурсные работы чемпионата по компетенции «Промышленная механика и монтаж» оценивал представитель филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» — начальник механического отделения РПУ Владислав Чернавин. В его обязанности входили контроль за выполнением заданий участниками, сотрудничество с другими приглашёнными экспертами и специалистами.

Благодарственные письма азотчикам вручила директор БПТ Алсина Бариева (справа)

Фото: пресс-служба компании

Филиал «Азот» был отмечен благодарственным письмом Березниковского политехнического техникума за поддержку пятого открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS) Пермского края. Предприятие предоставило призы всем участникам и победителям чемпионата.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

— Филиал «Азот» и Березниковский политехнический техникум уже несколько лет связывает крепкая дружба. Международный чемпионат «Молодые профессионалы» дополнительно повысил статус этого учебного заведения. Мы рассчитываем, что наш вклад вернётся к нам на предприятие лучшими выпускниками, настоящими профессионалами своего дела!

Осенью 2018 года энергетик цеха нитрит-нитратных солей филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Артём Чередниченко стал экспертом всемирной ассоциации WORLDSKILLS. На основании этого ему вручён сертификат, который даёт право на участие в процедуре демонстрационных экзаменов по компетенции «Электромонтаж».

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»