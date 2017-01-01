Саночники из Пермского края впервые в истории стали чемпионами мира в эстафете

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Саночники из Пермского края Татьяна Иванова и Владислав Южаков стали чемпионкой мира в составе эстафетной команды России в немецком Винтерберге.

Команда, состоящая из Ивановой, Семёна Павличенко, Южакова и Юрия Прохорова показала лучший результат — 2 мин, 24 сек, 116 тыс. сек. На втором месте оказалась сборная Австрии, отставшая более чем на 0,5 сек. На третьем — Германия с примерно такой же разницей во времени.

Эта победа стала первой в эстафете в истории российского санного спорта. В индивидуальном зачёте Иванова заняла четвёртое место

«Я не собираюсь ограничиваться только этим золотом. Мне очень хочется стать чемпионкой мира в личных гонках. В следующем году мировое первенство пройдет в Сочи, и мы сделаем все, чтобы победить там», — приводит слова Татьяны Ивановой ТАСС.

Напомним, в середине января Иванова выиграла этап Кубка мира в латвийской Сигулде.

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