«Парма» снова уступила на домашней арене

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» 27 января в домашних стенах уступил в очередном матче Единой лиги ВТБ краснодарскому «Локомотиву-Кубань». Итоговый счёт встречи составил 87:95.

К игре команды подошли при разных обстоятельствах — гости до этого одержали в чемпионате четыре победы подряд, хозяева наоборот, проиграли четыре игры. Тем не менее, у болельщиков «Пармы» оставалась надежда, что команда сможет дать достойный бой одному из лидеров лиги. К сожалению, этого не случилось.

«Локомотив» с первых минут повёл себя «по-хозяйски» и делал это на протяжении всего игрового времени. Достаточно сказать, что «Парма» ни разу за всю игру не выходила вперёд, а лишь догоняла. Максимально в счёте пермяки приблизились примерно в середине матча, сократив разрыв до четырёх очков. В остальном, всё шло под диктовку краснодарцев.

Единственный игровой отрезок, оставшийся за «Пармой» относится к четвёртой четверти, которую пермяки выиграли, но это никак не повлияло на общий ход противостояния. Один из немногих положительных итогов встречи — новый рекорд сезона по результативным передачам (16 передач). Его установил новичок «Пармы» Кен Браун.

Лучшие в составе «Пармы»: Рашард Келли (18 очков + 12 подборов), Кен Браун (17 очков + 16 передач), Александр Винник (13 очков + 5 подборов).

Николайс Мазурс, главный тренер БК «Парма»:

— Этот месяц выдался очень тяжелым. Команде сложно вернуться в игровой ритм с изменениями в составе, они чувствуют давление и ответственность в этих матчах. Мы постарались подстроить игру под Кена Брауна, чтобы ему было проще играть в нападении, но нам не хватило второго игрока, который давал бы постоянное давление в ситуациях, когда Кен уходил с площадки.

После этого пятого подряд поражения в чемпионате «Парма» осталась на 12 строчке в турнирной таблице с тремя победами и 11 поражениями.

Следующий матч пермяки вновь проведут на домашней площадке УДС «Молот». В субботу, 2 февраля, в гости в Пермь пожалует БК «Нижний Новгород». Начало матча в 18:00.