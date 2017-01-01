За год цены на «вторичку» в Перми выросли на 5,6%

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Специалисты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику цен предложения на продажу и аренду жилья в Перми в 2018 году. Выяснилось, что стоимость вторичного жилья в городе выросла на 5,6%, а арендные ставки — на 3,8% за год.

В 2018 году средняя стоимость предложения на рынке вторичной недвижимости в Перми выросла на 5,6%. Если в IV квартале 2017 года 1 кв. м стоил 51 443 руб., то в IV квартале 2018-го — 54 322 руб. Рост стоимости вторичной недвижимости оказался чуть менее интенсивным, чем в среднем по стране: в России в целом цены поднялись за аналогичный период на 6%.

Рост стоимости «квадрата» в течение года происходил неравномерно. После скачка в I квартале 2018 (на 2% по сравнению с IV кварталом 2017-го), цены замерли во II и начали опять медленно расти в III квартале: на 1%. В IV квартале 2018-го цены резко поднялись — на 3% по сравнению с III кварталом.В 2018 больше всего подорожали трёхкомнатные квартиры. С IV квартала 2017 года по IV квартал 2018-го они прибавили в стоимости 8,1%, поднявшись с 3 634 300 до 3 928 647 руб. за объект. На втором месте по уровню роста — двухкомнатные квартиры (+7,9%): в IV квартале 2018-го средняя стоимость предложения по «двушкам» составила 2 770 684 руб. Однокомнатные квартиры выросли в цене на 5,6%, до 1 963 719 руб. за объект.

При этом, как отмечают специалисты, цены выросли во всех районах города. Лидером подорожания стал Мотовилихинский район: в период с IV квартала 2017 года по IV квартал 2018-го стоимость «квадрата» на вторичном рынке здесь поднялась на 5,6%, до 54 647 руб.

На втором месте — Индустриальный район с ростом на 5,5% (в IV квартале 1 кв. м здесь стоил 57 091 руб.). На третьем месте — Свердловский район: рост 4,9%, до 58 773 руб. за 1 кв. м. Минимально поднялась средняя стоимость вторичной недвижимости в Кировском районе: всего на 2,9%. За 1 кв. м здесь в IV квартале 2018 года просили 45 748 руб.