К воскресенью в Перми ожидается небольшое потепление

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Выходные в Перми, 26 и 27 января, ожидаются морозными, но с небольшим потеплением в воскресенье.

Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу придёт очередной циклон с пасмурной и снежной погодой. Ночью температура воздуха составит -24°, днём поднимется до -19°.

В воскресенье ожидается дневное повышение температуры до -14°, хотя в ночные часы она, скорее всего, останется на уровне -24°.

Синоптики отмечают, что на этой неделе температурный фон на 4°–6° ниже нормы для конца января. Количество осадков остаётся в норме для этого периода.

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