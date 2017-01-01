Комиссия отклонила концепцию по достройке здания на Пермской, предложенную АО «Кортекс» Объект не могут сдать почти 15 лет

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Фото: Константин Долгановский

Комиссия по землепользованию и застройке Перми вновь ответила отказом АО «Кортекс» на предложенную Обществом концепцию по достройке здания на пересечении ул. Пермской и ул. 25-го Октября — многофункционального центра «Москва» (бывший Zeppelin). Всё дело в нависающих частях строения: нависание на ул. Пермской составляет 1,6 м, на ул. 25-го Октября — 4,5 м.

Публичные слушания по объекту состоялись в ноябре, но владельцы соседних участков выступили против.

Напомним, первоначально по адресу ул. Пермская, 33 должен был появиться многофункциональный центр (квартиры плюс торговые и офисные помещения) Zeppelin, строительство которого началось в 2006 году. Но спустя два года стройка остановилась, в 2011 году сначала обанкротился застройщик («КамТрансСтрой»), а в 2013 году — и заказчик (обувная фабрика «Модена»).

Макет МФЦ «Москва»

Фото: Дмитрий Енцов

В том же году «Кортекс» приобрёл в полную собственность и участок и недострой, готовность которого составляла 63%. Новые владельцы решили немного сменить профиль: оставить жилую составляющую, а торговую заменить на фитнес-центр с бассейном, при этом оставить недостроенный каркас и на его основе воплотить новую архитектурную концепцию. Рабочее название нового комплекса — МФК «Москва».

Ввод первой очереди был запланирован на конец 2019 года, а полная сдача в эксплуатацию — к концу 2020 года.

Максимальная высота объекта (46 м) не соответствовала нормам для исторического центра Перми (не более 20 м), но комиссия по землепользованию и застройке в виде исключения допустила заявленную высотность. Тем не менее в 2017 г. были озвучены новые нарушения нормативов, например отступы от «красных линий», «заползание» части здания на соседний участок и т. п. Кроме того, плотность застройки также не соответствует новым нормам.

Проект неоднократно обсуждался и на комиссии по землепользованию и застройке и в мае прошлого года даже выносился на градсовет, но никаких практических решений не последовало.

По сути, члены и комиссии и градсовета в целом сошлись во мнении, что необходимо что-то делать с долгостроем в центре города, тем более у него есть инвестор, но нарушение регламентов при строительстве стало камнем преткновения.

Теперь девелоперу придётся начинать всё сначала и вновь заходить на комиссию с заявлением о предоставлении специальной подзоны под объект. По крайней мере, такую рекомендацию дали члены комиссии как единственно возможный вариант наконец-то ввести объект в эксплуатацию. Правда, сама процедура займёт как минимум несколько месяцев.