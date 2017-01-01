Гордума рассмотрит вопрос о смене подзоны для нового корпуса авиатехникума им. Швецова

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Комиссия по землепользованию и застройке Перми при городской думе 25 января одобрила инициативу регионального минстроя об установления подзоны ЦС-2 (25) (зона высших, средних, специальных учебных заведений и научных комплексов) на территорию, ограниченную ул. Горького, 33, 33а, Екатерининская, 49, Луначарского, 24 в Ленинском районе Перми.

Подзона в виде исключения позволит построить новый корпус Пермского авиационного техникума им. Швецова высотой до 25 м. Камнем преткновения являлось ограничение высотности, наложенное на этот участок и всю на историческую часть города, — до 20 м.

По проекту, корпус будет пятиэтажным, но первый этаж должен быть высотой не менее 4,2 м из-за расположенных там мастерских и стендов с авиадвигателями. По нормативам учебные классы, расположенные выше, также должны быть высотой не менее 3,3 м. В итоге общая высота новостройки получится примерно 24 м, что нарушает существующий высотный регламент.

Ранее на заседании комиссии в ноябре руководство техникума сообщило, что существующие корпуса техникума, один из которых построен 142 года назад, не способны комфортно вмещать всех 1,5 тыс. обучающихся, а также аудитории и мастерские. Поэтому в любом случае техникуму нужны дополнительные помещения. А так как эти корпуса являются историческими объектами, то сносить их нельзя.

Отметим, что на ноябрьском заседании вопрос изменения высотности также не встречал возражений, но сам предполагаемый внешний вид проекта вызвал множество вопросов. Тогда первый заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев назвал фасад «не очень удачным», общественный деятель Денис Галицкий усомнился в правильности расположения мастерских в историческом квартале, а архитектор Сергей Шамарин предположил, что новый длинный корпус будет напоминать Гознак, что также не вписывается в исторический квартал.

На этот раз вопрос прошёл без дискуссий. Установление подзоны одобрено, а окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Пермской городской думы. Планируется, что строительство нового корпуса начнётся в следующем году.

Комиссия по землепользованию и застройке Перми при городской думе 25 января одобрила инициативу регионального минстроя об установления подзоны ЦС-2 (25) (зона высших, средних, специальных учебных заведений и научных комплексов) на территорию, ограниченную ул. Горького, 33, 33а, Екатерининская, 49, Луначарского, 24 в Ленинском районе Перми.