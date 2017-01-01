Депутаты ЗС разрешили покупку аэропорта в Березниках Cтоимость объекта оценили в 78 млн руб.

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Фото: vsolikamske.ru

Сегодня, 24 января, депутаты Законодательного собрания приняли в двух чтениях поправки в краевой перечень объектов капитального строительства Пермского края.

В частности, перечень объектов капитального строительства дополнили четырьмя объектами, у которых сроки завершения строительства переносятся на 2019 год. На комитете по развитию инфраструктуры заместитель министра, начальник управления капитального строительства Игорь Ведерников пояснил, что сроки оборудования лифтами двух жилых корпусов психоневрологического интерната в Красновишерске (стоимость — 19,2 млн руб.) пришлось перенести из-за проблем с проектной документацией. По словам чиновника, она была очень некачественной и её пришлось несколько раз переделывать. В результате заключение Госэкспертизы удалось получить только в декабре 2018 года.

При реконструкции инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина» (119,5 млн руб.) тоже потребовалась доработка проектной документации. Кроме того, Игорь Ведерников сообщил, что подрядчик оказался недобросовестным и, скорее всего, в начале 2019 года договор с ним расторгнут и завершат работу уже с новым подрядчиком. Нового подрядчика будут выбирать и в случае строительства в Чердыни пожарного депо на четыре выезда (59,5 млн руб.).

Перенос сроков в случае строительства спортивной площадки ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с нарушений зрения» в Свердловском районе (11,7 млн руб.) Игорь Ведерников объяснил тем, что подрядчик не успел до наступления холодов сделать для переноса линии электропередачи резиновое покрытие спортивной площадки. Зимой эти работы проводить нельзя, и поэтому он продолжит в тёплое время 2019 года. А так все основные работы по объекту уже выполнены.

Также между чтениями в проект постановления внесли поправки о приобретении имущества ООО «Аэропорт Березники». Cтоимость объекта оценили в 78 млн руб. Краевые власти намерены использовать аэропорт в качестве посадочной площадки для базирования самолётов, вертолётов государственной специальной (санитарной, лесоохраной) авиации». Также рассматривается возможность реконструкции аэропорта для возобновления коммерческих рейсов. Напомним, в 2008 году имущество аэропорта было выкуплено из региональной собственности за 61,7 млн руб. бизнесменом Александром Флегинским. Предприниматель собирался возродить пассажирские и грузовые перевозки, но помешал кризис. Сейчас аэропорт используется для приёмки вертолётов различного назначения и самолётов спортивных клубов. Как отмечается в тексте поправки, в возобновлении работы аэропорта для осуществления региональных авиаперевозок заинтересованы руководители предприятий Березниковско-Соликамского узла: ПАО «Уралкалий» и «АВИСМЫ», филиала ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин считает, что приобретение этого объекта даст новый толчок для развития Березниковско-Соликамского промышленного узла. «Там предстоит много работы — приведение его в нормативное состояние, потому что за эти годы изменились требования к аэропортам. Но сил и возможности у нас достаточно», — добавил депутат.