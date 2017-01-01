В 2019 году в Прикамье капитально отремонтируют пять региональных мостов

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Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, в конце прошлого года стартовали конкурсные процедуры по отбору подрядчиков на ремонт мостовых переходов, находящихся в региональной собственности. Все работы по ним выполнят в 2019 году.

Так, объявлен аукцион на капитальный ремонт мостового перехода через р. Бикбардинку (км 24+353) на автомобильной дороге Чернушка — Куеда в Куединском районе. Аукцион должен состояться в середине февраля, стартовая цена — 31,2 млн руб.

К концу февраля будет проведён аукцион по выбору подрядчика на капремонт мостового перехода через р. Солодовку (км 30+958) на региональной дороге Чернушка — Куеда в Куединском районе, стартовая цена — 24,7 млн руб.

Подрядчик на капремонт мостового перехода через р. Искильду на км 53+070 автомобильной дороги Оса — Чернушка в Бардымском районе должен определиться в конце февраля. Стартовая цена — 30,2 млн руб.

Капитальный ремонт мостового перехода через р. Тулумбаиху на км 35+258 с устройством наружного освещения на участке км 34—36 дороги Дыбки — Таборы — Оханск в Оханском районе также выставлен на торги. Стартовая цена контракта составила 29,1 млн руб.

В Оханском районе запланирован капитальный ремонт мостового перехода через р. Ольховку (км 10+823) на региональной автомобильной дороге Острожка — Пихтовка. Аукцион пройдёт в середине февраля. Стартовая цена — 9,8 млн руб.