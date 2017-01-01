Пермский завод «УРАЛХИМа» подвёл итоги благотворительной деятельности в 2018 году

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Фото: пресс-служба предприятия

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2018 году направил на социальные и благотворительные программы 11,6 млн руб.

Большое внимание в минувшем году предприятие уделяло помощи разным организациям Индустриального района города Перми: подшефным учебным заведениям, детско-юношеским спортивным школам, ветеранским объединениям. В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — регионам» в фонд Индустриального района были направлены средства на благоустройство, проведение мероприятий по линии ГО и ЧС, а также на выпуск районной газеты.

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — детям» и на средства регионального бюджета в подшефной предприятию школе №132 отремонтирован и оснащён цифровым оборудованием кабинет экологии. Помещение находилось в аварийном состоянии и было закрыто по предписанию надзорных органов. В 2018 году в классе на спонсорские средства компании выполнены все необходимые ремонтные работы, закуплена новая мебель.

Филиал «ПМУ» в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — спорту» оказывает финансовую и организационную поддержку развитию плавания в Пермском крае. Благодаря этой помощи функционирует региональная Федерация плавания. В 2018 году она на высоком уровне провела пять краевых и одни всероссийские соревнования. Спортсмены сборной команды Пермского края по плаванию завоевали на окружных и российских стартах 111 медалей против 72 годом ранее.

В 2018 году пермский завод «УРАЛХИМа» также оказывал финансовую помощь детям-спортсменам на обновление экипировки и участие в выездных соревнованиях. В частности, средства были перечислены в ДЮСШ «Старт», ДЮШ «Здоровье», в Федерацию синхронного плавания Пермского края, в Пермскую городскую федерацию культуры и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Одно из важнейших направлений благотворительной деятельности завода — «УРАЛХИМ — ветеранам». По этой программе поддержку получает Совет ветеранов «ПМУ», в котором насчитывается около 370 пенсионеров. Компания направляет средства на ежеквартальную материальную помощь и оздоровление своих бывших работников. Завод поддерживает творческую и спортивную жизнь ветеранов, а также организует по праздникам торжественные мероприятия с развлекательной программой.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Благодаря чётко сформулированной на уровне холдинга политике благотворительной деятельности мы имеем возможность сконцентрировать спонсорские средства на ряде ключевых направлений. Это помощь подшефной школе №132, краевой федерации плавания, Индустриальному району Перми. Такой подход позволяет увидеть эффект от социальной работы компании «УРАЛХИМ» в долгосрочной перспективе. В 2019 году в планах — поддержка проведения соревнований по плаванию, обновление материальной базы школы и озеленение города.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»