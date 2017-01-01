«Азот» в 2018 году выпустил рекордное количество азотной кислоты

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Фото: пресс-служба предприятия

Впервые за всю историю филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», по итогам 2018 года, цех №5 неконцентрированной азотной кислоты перевыполнил производственную программу и выпустил 1 млн 224 тыс. т продукции.

Рекорд удалось поставить благодаря грамотному внедрению инвестиционных проектов, а также слаженной работе коллектива.

За последние три года на производстве неконцентрированной азотной кислоты заменили важнейшие составляющие технологической цепочки — десять холодильников-конденсаторов. Вместо нержавеющих установлены титановые аппараты, которые в меньшей степени подвержены коррозии. В результате увеличился межремонтный пробег каждого агрегата.

Кроме того, на некоторых агрегатах были установлены частотные преобразователи для разгонных двигателей газотурбинных установок, что существенно сократило время запуска агрегатов, потребление электроэнергии оборудованием и уменьшило нагрузку на двигатели во время пусковых работ.

Евгений Стрельников, начальник цеха №5 неконцентрированной азотной кислоты филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Слабая азотная кислота — полуфабрикат для цехов, которые выпускают аммиачную селитру, нитрит-нитратные соли, крепкую азотную кислоту. Так как сейчас высок спрос на амселитру, соответственно, вырос он и на азотную кислоту. Большая работа, проведённая в ходе реализации проектов капитальных вложений, помогла достичь рекордных показателей.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»