ЗС приняло поправки о повышении цены за перераспределение участков Коэффициент при расчете платы за увеличение площади участков путём их перераспределения, увеличится в пять раз

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Скриншот Яндекс. Карты

Сегодня, 24 января, депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли во втором чтении проект поправок в закон о порядках определения цены продажи и перераспределения земельных участков, находящихся в собственности Пермского края или государственная собственность на которые не разграничена.

Депутаты поддержали проект единогласно. Изменения вступят в силу через десять дней после официального опубликования.

Напомним, в сентябре мэрия Перми предложила в пять раз (с 15% до 75%) поднять коэффициент, применяемый при расчете платы за увеличение площади земельных участков путём перераспределения с участками в краевой собственности или если госсобственность не разграничена.

В пояснительной записке сказано, что с 1 января 2018 году цена за выкуп земельных участков составляет 75% от кадастровой стоимости участка, а размер платы за увеличение площади частных земельных участков в результате перераспределения составляет всего 15% от кадастровой стоимости.

Авторы законопроекта считают, что коэффициент в обоих случаях должен быть одинаковым, так как обе процедуры приводят к одинаковым правовым последствиям — оформлению права собственности заявителей на земельные участки. При этом в мэрии полагают, что увеличение стоимости платы при перераспределении земельных участков справедливо, так как заявители, к земельному участку которых прилегают свободные земли, и так получают их без проведения торгов.

Главная цель законопроекта — это увеличение доходов бюджетов муниципальных образований края. Если бы коэффициент повысили ещё в 2017 году, бюджет города пополнился не на 104,4 млн руб., а на 522,1 млн руб.