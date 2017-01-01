На пост директора пермского зоопарка претендуют семь человек Заседание конкурсной комиссии запланировано на февраль

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Фото: Константин Долгановский

На конкурс по замещению должности директора пермского зоопарка подали документы семь претендентов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, среди претендентов нынешний и. о. директора учреждения Инна Малышева, бывший начальник управления ЖКХ Перми и член штаба ОНФ Максим Зубарев, учредитель ЖФК «Звезда-2005» Ксения Бельская, ныне управляющая крупным ТРК в Иркутске. Все они должны были представить концепцию развития учреждения, однако это мероприятие перенеслось на неопределенный срок.

Отметим, директор пермского зоопарка впервые будет выбран на конкурсной основе. В состав конкурсной комиссии вошли представители городских властей, государственных органов власти Пермского края, научного сообщества и общественные деятели.

Претендентом необходимо иметь высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое, медицинское), стаж работы на руководящих должностях преимущественно в зоопарках или ветеринарных лечебных учреждениях не менее пяти лет, а также в органах управления культурой не менее трёх лет.

Кроме того, кандидат должен обладать профессиональными знаниями и навыками. Например, знать перспективы развития отрасли культуры и зоопарков, основы биологии и воспроизводства животных, составляющих коллекцию зоопарка, условия их содержания в неволе, основы зоотехники и ветеринарии и другое.

В конкурсную комиссию вошли: глава города Перми Дмитрий Самойлов, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Елена Неганова, депутаты Пермской городской Думы, декан факультета ветеринарной медицины и зоотехнии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова», кандидат ветеринарных наук Ирина Козунеткина, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга гуманитарного факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», профессор, доктор экономических наук Анатолий Молодчик.

Как сообщили в департаменте молодежной политики администрации Перми, приём заявок завершён. Теперь предстоит проверить представленные документы на соответствие их установленному перечню. Далее состоится допуск кандидатов к заседанию конкурсной комиссии, где будут заслушаны доклады о развитии пермского зоопарка.

Заседание комиссии запланировано на февраль.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы:

— На конкурсной основе мы впервые выбираем директора зоопарка. Это связано с тем, что новый зоопарк — это долгожданный для пермяков объект, и он должен стать одним из лучших зоопарков в России. Безусловно, его должен возглавлять человек, который сможет эффективно организовать работу, грамотно работать с бюджетными средствами и создать привлекательный туристический продукт. Завершение строительства зоопарка — горячая пора, когда нужно принимать строительные работы и организовать переезд. От руководства и от той команды, которую подберёт новый руководитель, многое зависит. Нам здесь нельзя ошибиться.

Дмитрий Гергерт, декан факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ «Высшая школа экономики» в Перми:

— Выбор претендента на должность директора зоопарка открытым конкурсом имеет несколько преимуществ. Во-первых, потенциально в поле зрения попадает большее количество претендентов, упрощается процесс принятия решений (вариантов больше). Во-вторых, имеется возможность достаточно чётко прописать требования к кандидату. Соответственно, претендент уже на этапе отбора понимает, обладает ли он нужными навыками и компетенциями для занятия такой должности. Что касается требований к кандидату, то, на мой взгляд, кандидат должен сочетать в себе две основные черты: быть «хозяйственником», то есть эффективно управлять доверенным ему имуществом, и быть «предпринимателем», то есть искать пути развития и источники дополнительного дохода учреждения. При этом понимая, что зоопарк — это место проведения досуга с детьми, очень важно соблюсти баланс между социальной миссией (доступность для населения) и привлечением ресурсов. В целом, как и любой директор, он должен быть хозяином, стратегом и предпринимателем.

Напомним, сейчас в Индустриальном районе Перми продолжается строительство нового пермского зоопарка. Его планируют сдать в 2020 году. Общая стоимость строительства составляет порядка 4,9 млрд руб.