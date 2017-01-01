Транспортные потоки в Перми будет регулировать компьютерная программа Общая стоимость программных комплексов превышает 12 млн руб.

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Моделирование транспортных потоков и оптимизация сигнальных планов светофоров в краевой столице будут поручены специальным программным комплексам PTV Vissim и PTV Visum. Информацию об этом приводит пресс-служба краевого правительства.

Аукцион на их поставку был объявлен Центром безопасности дорожного движения Пермского края (ЦБДД Пермского края). Победителем признана компани «А+С Транспроект». Цена контракта составила порядка 12 млн руб.

«Внедрение программных комплексов позволит выстроить в Пермском крае интеллектуальную транспортную систему», — отметил директор по развитию «А+С Транспроект» Кристиан Бёттгер. По словам специалиста, программа PTV Visum помогает прогнозировать пассажирские, автомобильные, грузовые потоки и оценивать эффект от реализации предлагаемых решений: строительства развязок, расширения проезжей части, введения новых маршрутов.

Отметим, первую поставку программного обеспечения собственной разработки для создания транспортной модели Пермского края «А+С Транспроект» произвели ещё в 2008 году.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019 года в Пермском крае планируется открытие информационно-аналитического центра. Предполагается, что в единый информационный центр будет стекаться вся информация о дорожной обстановке в регионе, метеоусловиях, интенсивности движения транспортных средств на основе системы Глонасс.

По словам директора ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» Александра Куликова, сейчас мониторинг дорожной обстановки осуществляется несколькими отдельными подсистемами, которые необходимо объединить в одну.