ПЗСП проведёт экскурсию на своём новом объекте

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Менжинского, 13 (январь 2019 года)

Фото: пресс-служба предприятия

В четверг, 24 января, в 12:00 состоится экскурсия в строящийся дом на ул. Менжинского, 13.

В начале января прошлого года на строительной площадке на ул. Менжинского, 13 стартовали первые работы. Сегодня, спустя год, дом готов на 60%. Работы на площадке ведутся каждый день согласно графику. Для того чтобы показать, как вырос дом, компания ПЗСП проводит экскурсию для будущих жильцов и потенциальных покупателей.

В этой новостройке от ПЗСП будет 5 подъездов на 325 квартир. Дом на ул. Менжинского, 13 спроектирован таким образом, что в нём есть и небольшие однокомнатные квартиры. Сегодня горожане могут приобрести квартиры в этом доме по привлекательной цене от 1290 тыс. руб. Это идеальный вариант для тех, кто покупает своё первое жильё.

Для будущих жильцов запланирована благоустроенная придомовая территория с детской площадкой и местами для парковки автомобилей. К этапу сдачи будет организовано и озеленение. Дом планируется сдать уже в IV квартале 2019 года.

Более подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 8-800-300-7977.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП»

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