«КРЦ-Прикамье» увеличил долю на рынке коммунального биллинга до 59%

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Число абонентов расчётного центра ОАО «КРЦ-Прикамье» достигло 416 тыс. Значительный рост пользователей услуг КРЦ произошёл в Перми (прирост — 55 тыс.). Таким образом, «КРЦ-Прикамье» увеличило долю на рынке коммунального биллинга Прикамья до 59% всех МКД.

Сегодня общество осуществляет операционную деятельность в 10 территориях края и 7 поселениях. Это — Пермь, Александровск, Чайковский, Губаха, Краснокамск, Березники, Лысьва, Кизел, Чусовой, Добрянка, п. Всеволодо-Вильва, Карьер-Известняк, Нагорный, Юбилейный, Шумиха, Сылва.

В этих городах работают обособленные подразделения с необходимым штатом сотрудников (кассиры, операторы), что позволяет предоставлять потребителям жилищно-коммунальных услуг возможность оплатить услуги, получить документы для оплаты, узнать информацию о произведённых начислениях платежей за ЖКУ и решить иные вопросы.

С «КРЦ-Прикамье» сегодня сотрудничают 30 товариществ, 60 управляющих компаний и 18 РСО. Партнёрами «КРЦ-Прикамье» являются такие ресурсоснабжающие организации, как пермский филиал ПАО «Т Плюс» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

Появление «КРЦ-Прикамье» в цепочке сбора средств за ЖКУ для РСО означает увеличение собираемости платежей за оказанные услуги, предоставление данных о структуре дебиторской задолженности, организация и проведение претензионно-исковой работы. Для населения — повышение платёжной дисциплины и «единое окно» по оплате всех услуг. Именно поэтому в 2018 году «КРЦ-Прикамье» нарастил своё присутствие в проблемных территориях. Особенно в тех, которые отличаются низкой собираемостью платежей за газ. Данный шаг согласован правительством Пермского края с представителями «Газпрома».

Ключевыми приоритетами «КРЦ-Прикамье» являются расширение зоны присутствия, создание условий комфортной оплаты ЖКУ, а также улучшение платёжной дисциплины.

Сейчас, сообщили в компании, КРЦ работает над единым платёжным документом (ЕПД), объединяющем в себе весь комплекс ЖКУ. Впервые такие ЕПД появятся в Чусовом, где подавляющее число УК являются клиентами КРЦ. Ожидается, что единые квитанции жители города получат уже в ближайшее время. В 2019 году «КРЦ-Прикамье» готовится к запуску мобильного приложения.