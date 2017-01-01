Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Прикамье превысила эпидемический порог

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Фото: Константин Долгановский

В Пермском крае превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом. За период с 14 по 20 января 2019 года зарегистрировано 19,6 тыс. новых случаев заболевания, пояснили в краевом управлении Роспотребзандзора. При этом эпидемиологи отмечают, что эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен незначительно.

«По данным лабораторного мониторинга, циркулируют как вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус и др.), так и вирусы гриппа, что характерно для данного периода года. Сложившаяся ситуация не расценивается как эпидемия, однако требует усилить меры профилактики гриппа и ОРВИ», — сообщили специалисты надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре также напоминают, что предупредить заболеваемость можно с помощью противовирусных химиопрепаратов, иммунокоррегирующих препаратов, назначенных врачом, и советуют соблюдать простые меры профилактики простудных заболеваний.