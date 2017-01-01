Военизированный газоспасательный отряд «Азота» обзавёлся спецавтомобилем

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: пресс-служба предприятия

Для военизированного газоспасательного отряда филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» был приобретён новый аварийно-спасательный автомобиль марки Ford.

Автомобиль прибыл на «Азот» из Нижнего Новгорода, где его переоборудовали согласно требованиям к спецавтомобилям. В ближайшее время машину дооснастят аварийно-спасательным оборудованием и поставят на учёт в ГИБДД.

Андрей Пермяков, командир военизированного газоспасательного отряда филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Сейчас на службе в ВГСО есть автомобиль марки ПАЗ. Новый спецавтомобиль, который поступил к нам, оборудован местами для личного состава, отделом для воздушно-дыхательных аппаратов, оснащён сигнализацией, проблесковыми маячками по ГОСТу — для нашей службы они синего цвета. Также есть отсек со стеллажами, где будут находиться аварийно-спасательное оборудование, инструменты.

В филиале «Азот» промышленной безопасности и охране труда уделяется особое внимание. Так, летом 2018 года прошла модернизация систем противопожарной защиты — обновление автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения, управления эвакуацией людей при пожаре на одиннадцати объектах, которые находятся на территории предприятия. На эти цели было направлено более 50 млн руб. Значительные средства использованы на перевооружение пожарно-спасательной части-24 (ПСЧ-24), которая оказывает услуги филиалу «Азот» по обеспечению требований пожарной безопасности.

Также в 2018 году в филиале «Азот» прошло обучение в сфере промышленной безопасности для работников нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ). Его проводили специалисты учебно-консультационного центра аварийно-спасательных формирований г. Новомосковска. Нештатное аварийно-спасательное формирование действует в филиале «Азот» согласно федеральным законам о промышленной безопасности, гражданской обороне, об аварийно-спасательных формированиях и др. В него входят сотрудники из числа технологического персонала шести подразделений предприятия — всего 60 человек.

В настоящее время в филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» разрабатывается программа приведения подразделений филиала «Азот» в соответствие с требованиями охраны труда и промышленной безопасности. Программа рассчитана на пять лет — с 2019 г. по 2023 г.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»