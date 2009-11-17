С начала января в Перми демонтировали 129 незаконных рекламных конструкций Тем, кто не делает это добровольно, «помогают» районные администрации

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Фото: Константин Долгановский

Власти Перми отчитались о ходе демонтажа незаконных рекламных конструкций на улицах города. С начала января 2018 года демонтировано 129 конструкций, эта работа продолжается.

Как сообщили в администрации Перми, при отсутствии разрешения реклама подлежит демонтажу на основании предписания городского департамента экономики и промышленной политики. При его неисполнении администрация района демонтирует конструкцию.

Схема размещения рекламных конструкций предполагает размещение на территории города 916 рекламных конструкций. Она подготовлена на основании предложений физических и юридических лиц.

Согласно документу, в центральном планировочном районе должна остаться только реклама малого и среднего формата. Кроме того, не будет конструкций, которые перестали соответствовать ГОСТу, — это, в первую очередь, транспарант-перетяжки. Так, с начала 2018 года и по настоящее время демонтировано 35 растяжек.

Общее количество снесённых конструкций, в том числе размещённых на фасаде, за 2018 год достигло 2079 единиц: в Свердловском районе — 537 конструкций, 378 — в Дзержинском, в Ленинском — 327, 306 — в Индустриальном районе, в Мотовилихинском районе — 247, в Орджоникидзевском — 138, 103 — в Кировском районе, 43 — в Новых Лядах.

Напомним, что первые торги на право размещения рекламных конструкций состоятся 29 и 31 января. На электронный аукцион выставлено 60 лотов. «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены лота. Договор будет заключаться на 8 лет. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе — 25 и 29 января соответственно.

Благодаря ранее проведённому обсуждению с бизнесом принято решение формировать лоты при проведении торгов на право размещения рекламы по принципу «один лот — одна рекламная конструкция». Свободные места расположены в Орджоникидзевском, Ленинском, Свердловском, Дзержинском и Индустриальном районах города.

В конкурсной документации указаны вид и тип рекламной конструкции, а также общая площадь информационного поля.



