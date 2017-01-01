Поставкой новых пермских автобусов займётся Volgabus Первая партия низкопольных машин приедет в город в первом квартале 2019 года

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Фото: ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ»

Администрация Перми подвела итоги двух аукционов на поставку 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов. По итогам аукционов в Пермь поставят автобусы марки Volgаbus. Экономия бюджетных средств при проведении обоих аукционов составила 40,8 млн руб. за счёт снижения цены поставщиком. Сэкономленные средства будут направлены на нужды транспортной отрасли.

Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми:

— Закупка автобусов, как мы и планировали, проходит в рамках реализации новой транспортной модели Перми. Такое масштабное обновление муниципального автобусного парка происходит впервые за последние десятилетия. При этом подвижной состав придёт уже полностью технически оснащённым: в автобусах будут установлены современные системы кондиционирования, отопления, видеонаблюдения, для информирования пассажиров в салонах будут оборудованы специальные мониторы.

Частные перевозчики периодически обновляют свой подвижной состав, поэтому муниципальный автобусный парк должен иметь возможность конкурировать на достойном уровне при участии в конкурсах на маршрутах. Следующим этапом реализации новой модели станет поэтапная закупка новых трамваев. Для этого уже сейчас идёт разработка конкурсной документации.

Первая партия автобусов придёт уже в первом квартале 2019 года. Полностью поставка будет завершена в апреле этого года. Уже готовится техническая база для обслуживания нового подвижного состава. Общая вместимость одного автобуса составляет до 110 пассажиров.

Основным преимуществом автобусов является коррозионная устойчивость кузова, которая позволяет продлить срок эксплуатации транспортного средства. Новые низкопольные автобусы удобны в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены специальным откидным трапом, предназначенным для более удобного доступа пассажиров в салон.

Концепция, в рамках которой приобретаются автобусы, направлена на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта, а также транспортной доступности для маломобильного населения.

Одним из ключевых этапов преобразования транспортной системы является обновление подвижного состава. В частности, планируется, что «возраст» действующих в Перми автобусов не должен превышать 12 лет, трамваев — 15 лет. Этого планируется достичь в том числе за счёт ужесточения требований к перевозчикам, участвующим в конкурсе. В условиях конкурса будет прописано обновление подвижного состава, техническое оснащение автобусов, а также качество обслуживания пассажиров. В результате у департамента появится больше механизмов воздействия на перевозчика и контроля за организацией перевозок в Перми.

Исполнение проекта предусмотрено в 2019—2023 годы. За это время в городе планируется внедрение безналичной оплаты проезда и единых проездных документов, в том числе возможности бесплатной пересадки на всех видах транспорта.