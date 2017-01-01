Максим Решетников наградил пермяков, спасавших людей на пожаре в БЦ «Бажов» Благодарственные письма главы Прикамья вручили пятерым жителям краевой столицы

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Сегодня губернатор Пермского края Максим Решетников вручил Благодарственные письма пермякам, которые помогали спасать людей из пожара в бизнес-центре на ул. Монастырской, 12а до приезда пожарных. Напомним, 17 января в 14:10 в пожарную часть Перми поступило сообщение о задымлении в бизнес-центре «Бажов». По информации краевого главка МЧС, всего было спасено 15 человек, 50 человек эвакуировано из здания.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, награды вручены Юрию Попову, Олегу Изгагину, Сиражутдину Абдулгаджиеву, которые с помощью ручной строительной лестницы спасали беременную женщину, а также Дмитрию Лиферову и Алексею Ваганову, которые в условиях сильного задымления выводили людей с горящего этажа, позже они оба также помогали спустить спасённую женщину с козырька подъезда здания на тротуар.

Сейчас в медицинских учреждениях находятся четверо взрослых и родившаяся девочка. Один пострадавший — в реанимации, состояние троих взрослых и новорождённой — удовлетворительное.

Губернатор Максим Решетников поблагодарил земляков за неравнодушие, храбрость и умение принимать решения в экстремальной ситуации.

«Для меня большая честь лично от себя и от всех жителей края поблагодарить вас за проявленное мужество, за то, что смогли сориентироваться в критической ситуации и повели себя именно так. Знаю, что двое из вас в прошлом были пожарными — думаю, это во многом сыграло свою роль», — отметил Максим Решетников и пожелал им успехов и семейного счастья.

Напомним, пожар начался около 14:00 на третьем этаже здания по ул. Монастырская, 12б. Сообщение об этом поступило в МЧС в 14:00, на месте работали восемь единиц техники и 24 человека личного состава. В 14:55 пожар удалось ликвидировать. Пострадало 14 человек, шестеро были госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Согласно предварительной версии, причиной возгорания послужило нарушение правил эксплуатации электрооборудования.







